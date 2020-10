Wegafsluitingen: Brouwhuis rijdt om, maar klaagt daar niet over

In veel gevallen worden de bestuurders door hun navigatiesystemen geadviseerd om via de oostelijke flank van de Rivierensingel om te rijden. Wie Brouwhuis als zijn broekzak kent, vindt echter sluiproutes via de Demerstraat, Brouwhuissedijk en de eerder genoemde Rupelstraat. Dat veroorzaakt extra verkeer in deze straten, maar navraag leert dat door omwonenden daarover niet veel wordt geklaagd. De wijkraad beaamt dat: ,,Maar vervelend is de verkeerssituatie wel’’, vindt voorzitter Ben Vogel.

Autobrug sluis 9

Tegelijkertijd is ook een deel van de Rochadeweg in de richting van de N612 tot en met begin december afgesloten. Deze werkzaamheden hangen samen met de nieuwbouw van sluizen 8 en 9 komend voorjaar, zo licht de gemeente Helmond toe. ,,De huidige autobrug bij sluis 9 wordt dan vervangen door een fietsbrug. Daardoor kunnen auto’s straks alleen nog via de Veldbeemd het gebied in en uit. Op de kruising Veldbeemd-Rochadeweg worden om die reden verkeerslichten geplaatst.’’

Auto’s die van Brouwhuis, het industrieterrein BZOB en de N279 naar de N612 rijden, nemen voorlopig een omweg via de Varenschut en de Vossenbeemd. In de omgekeerde richting is autoverkeer wel mogelijk. Een snelle doorsteek van Brouwhuis naar het centrum via de Rochadeweg en de Kanaaldijk behoort hoe dan ook voorlopig niet tot de opties.

,,Het is vervelend dat de Rochadeweg en de Rivierensingel tegelijkertijd zijn afgesloten’’, laat de gemeente daarop in een reactie weten. ,,Maar we konden het onderhoud aan de Rivierensingel helaas niet uitstellen totdat de werkzaamheden aan de Rochadeweg klaar zijn.’’ Klachten over wegafsluitingen zijn bij de gemeente niet bekend.