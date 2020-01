Wegkijkende ondernemers in binnenstad Helmond mogen juist blij zijn met aanpak criminaliteit

Nog geen nieuwe deal CZ en Elkerliek ziekenhuis, maar zorg in Helmond en Deurne gewoon vergoed

8:00 HELMOND - De CZ-groep heeft voor dit jaar nog geen contract met het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne. Mensen met een zorgverzekering van CZ, OHRA of Nationale-Nederlanden krijgen zorg in het Elkerliek in 2020 echter gewoon vergoed.