Weinig over van auto die in brand vliegt tijdens het rijden in Helmond

Voetbal­club RKPVV uit Helmond: ‘Incident intern bespreken’

7:30 HELMOND - De Helmondse voetbalclub RKPVV gaat het incident van afgelopen weekend dinsdagavond bespreken in het bestuur. Voorzitter Jos Slapak wilde maandag niet vooruitlopen op de uitkomst. Of stappen volgen richting de speler die over de schreef ging, zal moeten blijken.