Wel of geen extra coffeeshop in Helmond? ‘Kijk goed welk probleem je wilt oplossen’

HELMOND - Met een digitale presentatie voor online publiek is dinsdagavond de aanzet gegeven voor een nieuwe politieke discussie over een tweede coffeeshop in Helmond.

Een tweede coffeeshop in het centrum van Helmond. Een extra wietverkooppunt op een industrieterrein. Het bij één cannabisshop houden. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Zoveel werd de mensen die op YouTube inlogden voor de eerste digitale podiumbijeenkomst van de gemeente Helmond dinsdagavond wel duidelijk.

Kijk eerst goed welk probleem je wilt aanpakken. Als een extra coffeeshop de oplossing is, maak dan goede afspraken en zorg voor draagvlak. Dat was de rode draad in het verhaal van de drie deskundigen die de lokale politici en andere toehoorders stof tot nadenken gaven.

Duivels dilemma

Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie en lector Ondermijning, wond er geen doekjes om. ,,Je faciliteert een criminele organisatie als je een coffeeshop gedoogd. Criminaliteit aan de achterkant is niet te voorkomen.” Hij rekende onder meer voor dat een coffeeshop meer dan de toegestane hoeveelheid moet hebben om dagelijks alle klanten te kunnen bedienen. ,,Het is een duivels dilemma. Aan de andere kant kun je als lokale overheid met goede afspraken over de locatie, keuze voor de ondernemer, controles en handhaving de straathandel beperken en meer zicht krijgen op wat er gebeurt.”

,,Een gemeente heeft veel macht om een voorziening de gewenste invulling te geven. Maar daar slim gebruik van. Een coffeeshop hoeft geen andere impact op de omgeving te hebben dan een winkel of horecazaak”, aldus Ralph Mennes van onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval. Zijn ervaring is dat verkeersoverlast veruit de meest gerapporteerde ergernis is in de buurt van een wietwinkel.

Over het gezondheidsaspect kwam Floris Brocaar, preventiemedewerker bij Novadic Kentron aan het woord. ,,Cannabis is een drug, vergeet dat niet. Het is moeilijk te voorspellen wie verslaafd raakt. Onder jongeren is het gebruik al een tijd stabiel. Wel groeit de groep die er problemen mee krijgt.’’ Volgens hem is in de verslavingszorg in Brabant bij jongeren tot 24 jaar de hulpvraag het grootst is bij cannabisgebruikers. Over de hele linie staat in de provincie alcohol bovenaan en cannabis op twee.

De drie konden weinig zeggen over de specifieke situatie in Helmond. De opzet was dan ook de toehoorders te voeden met algemene informatie die samenhangt met coffeeshops: de handel in relatie tot ondermijning, softdrugsgebruik en gezondheid en de invloed van een coffeeshop op de omgeving waar het pand staat. Alle drie gaven ze aan dat niet te voorspellen is wat het precieze effect is van 0, 1, of 2 coffeeshops in de stad. Brocaar: ,,Het is in ieder geval fijn als consumenten kunnen kiezen voor aankoop in een shop in plaats van op straat.”

Geen macht

Kolthoff suggereerde min of meer dat legaliseren de enige juist oplossing is. ,,Met coffeeshops zijn we ondermijning aan het gedogen. Hoe meer je legaal maakt, hoe meer je er grip op krijgt.” Maar juist dat is iets waar het Helmondse stadsbestuur geen macht over heeft. En tot grote teleurstelling van burgemeester Blanksma werd Helmond ook niet uitgekozen om mee te doen aan een landelijke wietproef met legale teelt. Ze had die pilot willen koppelen aan een tweede shop. Binnenkort zal de burgemeester dan ook met een standpunt over het al dan niet toestaan van een extra gedoogde cannabiswinkel moeten komen.

Vorig jaar was een ruime meerderheid in de gemeenteraad voor. Of de verhalen van de drie deskundigen daarin verandering hebben gebracht moet binnenkort blijken als er opnieuw een politieke discussie gevoerd wordt over het coffeeshopbeleid in Helmond.