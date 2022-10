Welke band poseert hier en wie is Peter Kuis?

Jozef van den Broek maakt het met zijn omschrijvingen niet altijd gemakkelijk. Deze drie mannen en de vrouw vormen samen een band, lijkt het. De fotograaf zette er als omschrijving bij ‘organisatieburo Peter Kuis'. Het zou dus kunnen gaan om een concertorganisator of een manager. Kent u iemand op deze foto, staat u er zelf op of weet u wie Peter Kuis (Kuijs?) is, wij horen het graag.

Alle hens aan dek in de dagen voor kerst bij ‘Ome Nol’

Hij stond in Helmond bekend als ‘Ome Nol’. Nol Hendriks was de eigenaar van bakkerij De Toekomst die voorheen in de Molenstraat was gevestigd en later verhuisde naar de Mierloseweg. Daar is ook deze foto gemaakt.

Heel wat mensen herkenden ‘de man met de sigaar’. Ted Verhoeven, Peter van Doorne, Joanine Schneider-Van Mierlo, Jan van Hoof, Toon Bosch, Eef Moes: ze kwamen allen met de naam Nol Hendriks. En ook zijn kleindochter Lisette Hendriks reageerde. ,,Kerst was een drukke tijd met lange werkdagen waarbij naast personeel ook bekenden en familie mee kwam helpen.”

Zo ook mevrouw Dalton, weet Lisette, de dame die naast haar opa staat. ,,Zij was getrouwd met een Engelsman die hier als chauffeur werkte. Als tiener heb ik ook meegeholpen. Van vier uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Dat deed je toen gewoon. De kerststollen werden verkocht in elektrische verkoopwagentjes maar ook aan bijvoorbeeld de Edah.” En volgens Jan van Hoof gingen ze ook naar de Vlisco.

Lisette Hendriks komt met iets grappigs. Ze heeft nog een foto, op dezelfde dag gemaakt door Jozef van den Broek. Maar dan met haar zelf er ook op: ,,Ik was toen vier jaar.”

Ze weet wat namen te noemen. ,,Links naast mij staat m’n moeder Annie Hendriks-Verhoeven. Daarnaast mevrouw Siroen, maar dat weet ik niet honderd procent zeker. Tweede van links is Nellie Verhoeven.” Wie de vrouw helemaal links op de foto is, kan ze niet zeggen. Mechtild van Rooij denkt dat het om Nel Kuijpers gaat: ,,Zij had vroeger een boekbinderij vooraan in de Molenstraat.”

Delicatessen en wijnen

Joanine Schneider-Van Mierlo heeft eveneens volop herinneringen aan haar oom Nol. ,,Mijn ouders hadden ook een bakkerij, aan de Kromme Steenweg 37. Deze zaak was voorheen van mijn opa. Die had samen met zijn broer De Toekomst opgericht. Na de oorlog heette de winkel van mijn ouders voortaan H.P.A. van Mierlo- de Veer: kruidenierswaren en brood. Het werd later delicatessen en wijnen. Ik heb er ook 19 jaar gewerkt", aldus Joanine Schneider die daarna een eigen parfumerie had aan de Steenweg.

Nol Hendriks overleed vrij plotseling. De vader van Lisette zette de bakkerij voort. ,,Hij stond als tiener al in de zaak. Een neef van mijn vader, Felix de Vries, deed de boekhouding. Dat is de vader van wethouder Erik de Vries.”

De Duif

Bakkerij De Toekomst fuseerde in 1973 met De Duif uit Lieshout en Hoeben uit Liessel. De drie gingen verder als bakkerij De Duif. Lisette Hendriks: ,,In het begin werd het brood in Lieshout gebakken maar hadden we aan de Mierloseweg nog wel de banketbakkerij. Tot De Duif verhuisde naar de Lage Dijk in Helmond. Daar werd toen alles ondergebracht. Ik heb er zelf nog veertien jaar gewerkt.”

