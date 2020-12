Welles-nietes-spel eindigt met strafeis van 17 jaar cel voor Helmonder Ad de Rat

K. (50) vertelde een undercover-agent dat hij in 2002 drugssmokkelaar Patrick van Dillenburg had vermoord. Een lichaam is nooit gevonden. Waarmee een van de kernvragen was òf hij wel is vermoord. Ja, zei het OM, want een ongeluk, een hartaanval of zelfmoord zijn niet aannemelijk. Nee, zei advocaat Vito Shukrula. De gangster was een schim. Had geen adres, wel huizen in Brazilië en Suriname, veel vrouwen, en verdween regelmatig zonder een teken van leven. Alle kans dat hij ergens zit en zo lang dat niet is uitgesloten is er geen moord.