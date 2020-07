Welvarend Helmond vraagt meer poetshulp: Dierdonk met stip op één

Een groot deel van de gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft echter een laag inkomen. Door stapeling van eigen bijdragen - bijvoorbeeld voor medische zorg of medicijnen die niet vergoed worden - konden ze in de problemen komen, ook al ging het telkens om relatief kleine bedragen. Maar ook WMO-cliënten met middeninkomens hadden problemen met de eigen bijdrage. Sommige stopten de dagbesteding of begeleiding omdat zij die niet langer konden betalen.



Reden voor Den Haag om begin 2019 het abonnementstarief in te voeren. Voor een vast bedrag van 19 euro per maand draagt de gemeente voortaan alle kosten voor ondersteuning via de WMO. Grote fout volgens veel gemeenten was echter dat de regeling voor iedereen is gaan gelden, ook degenen die de hulp best wel kunnen betalen.