Wendy Schoofs-Gruijters (39) uit Helmond overleden

Het stel stond op de voorpagina van deze krant de dag nadat zij op 24 augustus dit jaar elkaar het ja-woord gaven. Wendy was toen al ernstig ziek: zij kreeg de fatale diagnose op 3 juli, haar verjaardag. Hun huwelijk was eigenlijk gepland op 24 augustus 2019, maar ze wist dat ze die datum niet meer zou kunnen halen. Vrienden en familie hebben daarom alles op alles gezet om het trouwfeest in de stijl van Alice in Wonderland een jaar naar voren te halen.

Over haar ziekte was Wendy open, vooral om anderen op het hart te drukken om tevreden te zijn met wat je hebt, niet te klagen en te genieten van het leven. Op haar trouwdag zette ze de gedachten aan haar ziekte opzij. ,,Elke dag die we nog hebben wil ik positief blijven. Negativiteit is weggegooide tijd.”

Verpleegkundigen van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, waar zij onder behandeling stond, leerden haar om zelf morfinespuiten te zetten om tijdens het huwelijksfeest de pijn onder controle te houden. Zij noemde de betrokkenheid van het medisch team ‘intens lief'.

Bergafwaarts

De laatste dagen waren erg zwaar voor Wendy, zegt Patrick Schoofs. Een vakantie in oktober met de hele familie bracht nog enige verlichting. ,,We hebben haar echt zien opleven. Ze genoot daar met volle teugen van. Vrij snel na de vakantie ging het echter bergafwaarts.”

Wendy moest opnieuw weken in het Elkerliek ziekenhuis doorbrengen en had veel pijn, vertelt Patrick. ,,De kerstdagen heeft ze, hoewel op haar tandvlees, thuis kunnen doorbrengen met haar dierbaren om haar heen.” Donderdag 27 december gingen ze nog samen uit. Maar die avond moest ze opnieuw worden opgenomen in het Elkerliek. Daar overleed ze zondagmorgen.

Wendy Schoofs-Gruijters ligt thuis opgebaard. Op 4 januari is een herdenkingsdienst in 't Brummelhuis in Deurne. Daarna wordt ze ter aarde besteld op begraafplaats St. Lucia in Mierlo-Hout.