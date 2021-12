Wereldlichtjesdag Helmond: Kaarsjes voor 26 overleden kinderen

Daniël uit Mier­lo-Hout rouwt dagelijks om verdwij­ning van vader Theo: ‘Het is wrang’

HELMOND - Het is alweer veertien jaar geleden dat zijn vader verdween en even later levenloos werd aangetroffen. Nog altijd is onbekend wie er schuldig is aan zijn dood. Zoon Daniël van Berlo geeft echter niet op. Hij verspreidde de voorbije dagen honderden flyers in de omgeving waar het in 2007 misging.

10 december