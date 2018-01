Wereldrecordpoging Saxofoon uitbeelden bij 55-jarig jubileum hofkapel De Klinkers Helmond

Jubileumactiviteiten

Frank van den Heuvel is voorzitter van De Klinkers. ,,Bij het nadenken over jubileumactiviteiten kwam een van de leden met het creatieve idee om een wereldrecordpoging te doen. We zijn toen gaan zoeken wat er mogelijk is en kwamen op dit. Inmiddels is de Guinness-organisatie akkoord. Er komt nogal wat bij kijken. Het hele terrein moet worden afgezet. Bij alle in- en uitgangen komen camera's. En we moeten twee onafhankelijke juryleden inschakelen voor het tellen."