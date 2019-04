Werk aan Havenpark Helmond van start

Video Vuurwapens gevonden bij inval in bedrijf Helmond

13:22 HELMOND - Bij een inval in een bedrijf in Helmond zijn begin deze maand meerdere illegale vuurwapens gevonden. Er werd één verdachte aangehouden. Dat maakte teamchef van de politie Haitske de Veen dinsdagochtend bekend bij de opening van het wapendepot in Helmond. Om hoeveel vuurwapens het gaat en of de inval het gevolg was van een tip, kon De Veen niet zeggen.