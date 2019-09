Werkbedrijf Senzer schrapt banen, keert spaarpot om en krijgt hulp vanuit Helmond en de Peel

Oude, antieke naaimachi­nes lopen nog als zonnetjes, veel belangstel­ling in Helmond

22 september HELMOND - Op de Vintage en naaimachinebeurs in De Fonkel in Helmond is voor de liefhebbers veel te bewonderen. Bezoekers Gerrie uit Beek en Donk en Irma uit Heeze staan te overleggen of ze een oude witte Singer zullen kopen. ,,Alleen voor de kleur, want een zwarte hebben we al thuis, maar kijk eens naar prijs op het kaartje. We gaan thuis vrolijk verder met de zwarte uitvoering”, lachen de twee.