Werken aan die moeilijke Nederlandse taal tijdens een speciale museumtour in Helmond

Er zijn ook Bakelnaren vóór de komst van asielzoe­kers, blijkt uit het spandoek van Ger Peijs

BAKEL - Het eerste spandoek is in het holst van de nacht weggehaald, en hij weet niet door wie. Maar Ger Peijs in Bakel is niet voor een gat te vangen: inmiddels hangt er weet een nieuw doek voor zijn woning aan de Vlinkert. De boodschap kan niet duidelijker zijn: ‘Asielzoekers welkom in gastvrij Bakel’, staat er op.

12 november