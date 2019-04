'Werkgevers bewuster maken van taalproblemen op werkvloer’

In Tournooi­straat Hel­mond-West pas slopen in 2028? ‘Belache­lijk’

6:01 HELMOND - Toen Joyce Martens in 2007 in de Tournooistraat in Helmond-West kwam wonen, was het verhaal dat de rij huurhuizen binnen afzienbare tijd tegen de grond zou gaan. Later kreeg ze te horen dat de woningen gerenoveerd zouden worden. En onlangs werd - per post - medegedeeld dat de huizen toch plat gaan. Rond 2028. „Belachelijk”, vindt Martens. „Dit duurt veel te lang.”