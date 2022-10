Werkgroep jeugd Mierlo-Hout vreest kopje onder te gaan

In Herinnering Theo van Woerkum (1947 - 2022) was een echte verbinder; hij tilde heel wat van de grond in Asten en Someren

Vanwege zijn enorme inzet voor de samenleving had Theo van Woerkum wel een lintje verdiend, al heeft hij die fysiek nooit ontvangen. Hij was een verbinder pur sang: hij zette zowel in Asten als Someren verschillende initiatieven op. Theo stierf geheel onverwacht op 4 september van dit jaar, aan een hartstilstand.

24 oktober