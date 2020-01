Werkstraf-eis voor broers die in kwekerij in Lieshout bezig waren

DEN BOSCH Een geluk bij een ongeluk voor twee broers die in mei 2017 werden betrapt in een hennepkwekerij in Lieshout. Omdat de zaak zo oud is, eist het OM geen cel- maar een werkstraf. Ze wil echter ook bijna veertig mille aan drugswinst terugzien.

De politie viel binnen na tips van omwonenden. Die wisten zeker dat er hennep werd gekweekt aan de Ribbiusstraat. En dat bleek waar. In een loods en een zeecontainer werden drie kweekruimtes gevonden. Eentje was leeg, de twee anderen werden net weer klaargemaakt voor een volgende oogst. Tenminste: mannen waren bezig nieuwe potgrond te verspreiden. Er stonden driehonderd stekjes klaar en in een –gestolen- bestelbus nog eens driehonderd.

Drie mannen waren er, onder wie twee broers (24 en 22) uit Helmond en De Mortel. Ze waren bezig met de stekjes en hadden potgrond op hun kleren. Zelf zeiden ze maandagochtend in de rechtbank dat ze daggeld verdienden door ‘wat zand op te ruimen’. De rechter vond dat wel erg vaag, waarop de jongste zei dat hij niet ontkende dat er werd gekweekt, maar wel dat hij er iets mee te maken had.

Blikje fris

De officier van justitie had in het dossier nog een DNA-test van een blikje fris. Dat lag in de bestelbus en de jongste had er uit gedronken. Er was volgens de politie al een keer geoogst en daarmee moest bijna 55 mille zijn verdiend. Die moet terug; gedeeld door drie betekent dat achttien mille per broer. Omdat de zaak zo lang op de plank had gelegen, verdienden de broers coulance en kwam de eis op 180 uur werkstraf.