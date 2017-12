Wethouder Jos van Bree: het gaat goed met Helmond

ED-lezer Leo de Bruyn merkte in de krant fijntjes op dat Helmond momenteel een lager percentage werklozen heeft dan Eindhoven. In zijn ingezonden brief sprak de Helmonder de hoop uit dat het eindelijk eens afgelopen is met flauwe grappen over 'de werkschuwe Hellemonder'.

Wethouder Jos van Bree is het hartgrondig met hem eens. "In Helmond daalt het aantal werklozen harder dan elders, de ww-uitkeringen dalen, er zitten steeds minder mensen in de bijstand en het aantal openstaande vacatures stijgt. Dus ja, het gaat inderdaad heel goed met de stad. Het clichébeeld klopt niet meer."

In het hele land gaat het economisch goed. Hoe verklaart u dat Helmond het nog net wat beter doet?

"Veel ondernemers in Helmond hebben de afgelopen jaren anti-cyclisch geïnvesteerd. In tijden van crisis hielden zij personeel binnen en zijn blijven innoveren. Denk aan AAE, Huijbregts Groep en Van den Broek Logistics. In een aantrekkende economie zie je dat zij meteen voordeel daarvan plukken. In de bouw zijn veel mensen ontslagen tijdens de crisis. Nu zie je dat daar een groot tekort aan mankracht is. Daarnaast is er hier een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs en hebben we een sterk MKB."

Welke rol speelt de gemeente in deze economische opleving?

"Wij creëren als gemeenten geen banen, dat doet het bedrijfsleven. Wij hebben de afgelopen tweeënhalf jaar wel flink ingezet op meer banen. Onze rol is faciliterend. Bestaande bedrijven helpen die willen uitbreiden, zoals MTA. En nieuwe bedrijven binnenhalen. Een goed voorbeeld is Canpack, waar dit jaar 250 man aan de slag is gegaan. Omdat de gemeente Helmond heel snel bouwgrond beschikbaar stelde, koos Canpack voor onze stad."

Toch gaan sommige dingen minder goed gaat. Op de Automotive Campus staan nog altijd geen bouwkranen.

„Op de Automotive Campus zit heel veel energie, daar gaat van alles gebeuren. In het nieuwe jaar verwachten we daarover meer te vertellen.”

Een probleem dat de gemeente zelf aankaart, is het arbeidsfit houden van werknemers. Ofwel: hoe kan personeel blijven werken in een wereld die steeds andere eisen stelt aan de vaardigheden van de werknemer?

„Arbeidsfit blijven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Wij kunnen als gemeenten wel het bedrijfsleven aansporen om mee te gaan in nieuwe technieken. Digitalisering en robotisering bieden dreigingen, maar ook kansen. Als gemeente willen we bedrijven bewust maken wat er aankomt in de toekomst. We hebben iemand vrijgemaakt die bedrijven afgaat in de stad. Ook om te horen wat de behoeften zijn. Waar het kan, verbinden wij.”

De slimme maakindustrie is een 'speerpunt' de komende jaren. Helmond wil meer bedrijven binnenhalen die produceren met gebruik van geavanceerde technieken. Gaat dat lukken?

„Helmond heeft in 2016 van alle gemeenten in de stedelijke regio de meeste industriegrond verkocht: 7,5 hectare op een totaal van 17,4. In 2017 gaat het tot nu toe al over 4,7 hectare. Opvallend is dat praktisch alle grond door maakbedrijven is gekocht zoals Canpack, Xycarb en MTA. Iedereen dacht een paar jaar geleden dat de meeste grond gekocht zou worden door de logistieke sector, waar minder werknemers in actief zijn. Dat valt heel erg op. Daar zijn mensen ook wel jaloers op.”

De cijfers

- In december 2017 ontvangen 2.089 Helmonders een werkloosheidsuitkering. Dat is bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

- Eind oktober 2017 staan in Helmond en omgeving 1856 vacatures (langdurig) open. Een jaar geleden waren dat er zo'n 1200.

- Eind oktober stonden er nog eens 2865 nieuwe vacatures in de digitale kaartenbakken van het UWV. Dat zijn er zo'n duizend meer dan een jaar eerder.

- In de eerste drie kwartalen van 2017 kreeg Helmond 246 aanvragen voor schuldregeling binnen. Dat is 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.