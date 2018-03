Wethouder Jos van Bree 'is nog lang niet klaar in Helmond'

HELMOND - Jos van Bree is in 2,5 jaar van Helmond gaan houden, maar ernaartoe verhuizen gaat de wethouder te ver. Ook in een mogelijk nieuwe bestuurstermijn. „Ik zoek naar de win-win-win-situatie.”

Het was even slikken voor Jos van Bree, in najaar 2015. De nieuwe wethouder 'stapte op een rijdende trein' in Helmond. Van Bree volgde de voortijdig vertrokken Yvonne van Mierlo op. Aan hem de taak om alle klussen over te nemen op het gebied van economische en sociale zaken, Brainport en gemeentelijke organisatie.

In zijn woonplaats Heeze-Leende had de VVD'er tien jaar ervaring als gemeentebestuurder. „Het vak van wethouder beheerste ik wel. Maar ik ging van een dorp met vijftienduizend inwoners naar een stad van negentigduizend. Dat was een pittige opgave.”

In Helmond moest Van Bree in no time de weg vinden. Zijn agenda telde voortaan geen zes maar twaalf afspraken op één dag. De samenvoeging van Atlant Groep en Werkplein tot Senzer was 'een energievreter'. „Daar heb ik slapeloze nachten van gehad. Dat ging over honderdvijftig mensen en honderdvijftig miljoen euro.”

Ondanks die zware start toch tevreden over twee-en-half jaar wethouderschap?

„Ik denk dat ik best veel heb bereikt samen met anderen. Mijn opdracht stond in het coalitieakkoord. Dat is mijn bijbeltje. Dus Senzer, de Participatiewet, meer bedrijvigheid en nieuwe maakindustrie. Ik ben trots op de Automotive Campus. Bedrijven en studenten bedenken daar producten die maatschappelijk problemen tackelen, voor veilig en schoon verkeer. En ik ben trots dat we in heel Helmond glasvezel aan gaan leggen.”

Lastig onderwerp: verdere kap van het BZOB-bos voor meer industrie. De wijkraad van Brouwhuis wil er niet meer over praten. Wat nu?

„Dat is een goeie vraag. Daarover moet de volgende coalitie goed nadenken. Ik ben geen type dat zegt: resoluut uitbreiden en that's it. Zo zit ik niet in de wedstrijd. Ik zoek naar de win-win-win-situatie. Meer werkgelegenheid, met oog voor natuurcompensatie en leefbaarheid. Ik snap dat de wijk bepaalde typen bedrijven niet wil. Wij willen óók niet meer stank in de wijk.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bij zijn vertrek als wethouder in Heeze-Leende in 2015 benadrukte Jos van Bree zijn inzet voor glasvezel. Daarmee is hij nu ook druk bezig in Helmond. © Jurriaan Balke

Vorig jaar vestigde de Poolse blikjesfabrikant Canpack zich op BZOB. Een immense hal, weinig medewerkers, amper Helmonders. Althans, zo klinkt het in de stad.

„Dat klopt niet. Er werkt 250 man. Inderdaad een aantal Polen, maar dat wordt minder. En het is een maakbedrijf. Wij willen juist geen logistieke dozen zoals in Venlo. Nieuwe bedrijven moeten substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid.”

En dan vlak voor de verkiezingen dat rapport over de rommelige financiële organisatie van de gemeente Helmond. Vervelend?

„De publiciteit erover raakt me enorm. Ik mis de nuance, vooral in het beeld dat ik niet goed op signalen zou hebben gereageerd. Er is alle vertrouwen dat het in orde komt.”

U noemde net de volgende coalitie. Zit u daar als wethouder weer in?

„Ik blijf graag wethouder, maar blijf in Heeze-Leende wonen. Mijn vrouw en kinderen hebben hun sociale leven daar. Als ik een gelukkig huwelijk wil houden, moet ik daar blijven. Het is maar een kwartiertje heen en terug. Voor mijn gevoel slaap ik in Heeze en woon ik in Helmond.”

Wat moet er de komende vier jaar geregeld worden in Helmond?

„Ik wil een slag maken met drie programma's: het opknappen van bestaande bedrijventerreinen, de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren en de werkgelegenheid vergroten.”

En als een wethouderschap er niet meer in zit?