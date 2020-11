Weverspark in Helmond nu voortaan ’s nachts écht op slot: afsluitbare poorten geplaatst

Animatie Op weg naar Disney en Pixar: Lava Hijzelaar (18) uit Helmond verbluft met haar korte animatie­films

17 november HELMOND - De ruim vier minuten durende animatiefilm ‘Imagine’ (te bekijken onderaan dit artikel) lijkt zo uit de studio’s van Disney of Pixar te zijn gerold. In werkelijkheid is die van de hand van de Helmondse Lava Hijzelaar (18). Ze won er de tweede prijs mee in de finale van Kunstbende.