Wie aan Helmond komt, komt aan Leo Grunberg

HELMOND - Leo Grunberg is nu een jaar de directeur van Helmond Marketing. In die periode maakte de marketeer zijn organisatie toekomstbestendig. "We voelen weer het vertrouwen van de politiek."

"Het is een cliché, maar als ik Helmonders nu zou moeten beschrijven, dan gebruik ik het woord authentiek. What you see is what you get", zegt Leo Grunberg aan het einde van het gesprek. "Ze hebben het hart op de tong en daar houd ik van. Soms botst het, maar ik ben ook een volksjongen uit Amsterdam. Ik kan het wel hebben", lacht de marketeer, die lijkt te zijn geland in Helmond. De stad die hij zo goed mogelijk dient te promoten.

Grunberg werkt officieel 20 uur per week voor Helmond Marketing. Maar hij had er in zijn debuutjaar ook wekelijks 50 of 60 kunnen draaien. Soms moest hij zelf even op de rem trappen. De stadsmarketeer had nogal wat werk te verzetten in de afgelopen twaalf maanden. Natuurlijk wilde Grunberg eerst de stad en zijn inwoners leren kennen, tegelijkertijd moest hij in korte tijd een netwerk zien op te bouwen. En ook niet onbelangrijk: hij moest intern orde op zaken stellen. Helmond Marketing zou immers zelf geen evenementen meer organiseren, maar werd wel in staat geacht om zelf nieuwe projecten op poten te zetten.

Transparant

Toen hij eind 2016 werd aangesteld, was de politiek kritisch op Helmond Marketing. Wat gebeurde er eigenlijk met die tonnen aan subsidie? Grunberg voelde de druk. Hij schrapte dure externe opdrachten en verwacht over 2017 ‘een ton te plussen’, ten opzichte van het jaar daarvoor. ,,Het is goed dat de politiek meekijkt. We hebben dit jaar zo transparant mogelijk willen zijn. Minimaal twee keer per jaar een presentatie aan de raadscommissie, bijvoorbeeld. Openheid geven over de financiën. We hebben er complimenten voor gekregen als organisatie. Ik voel weer het vertrouwen van de politiek.” Bovendien hield hij na zijn aantreden ieder functie-profiel tegen het licht. Sommige werknemers moesten worden omgeschoold. ,,Nu zijn we klaar voor de toekomst. We moeten meer zélf doen, in plaats van alleen te ondersteunen.”

Quote We moeten en gaan ook de wijken in Leo Grunberg, directeur Helmond Marketing

Helmond Marketing heeft tig projecten op de rol staan voor 2018. Van een samenwerking met Helmond Sport tot het uitbrengen van meertalige toeristenfolders. Uiteraard is Brainport belangrijk in het verhaal van Grunberg. ,,Maar we moeten en gaan ook de wijken in. Er moet ook aandacht voor de kleinere evenementen zijn; Omroep Brabant gaat daar ons ook bij helpen. We moeten zichtbaar zijn voor de regio en daarbuiten, maar dat geldt ook voor de Helmonders.”

Leegstand

Wie tegenwoordig aan Helmond komt, die komt ook aan Grunberg. Dingen die minder goed gaan in de stad? Hij wil ze wel benoemen, maar liever reikt hij naar het halfvolle glas. Zo komt er meer horeca naar de binnenstad en wordt de leegstand verder aangepakt. Hij is bescheiden over de rol die Helmond Marketing daarin heeft gespeeld. ,,We werken er met zijn allen keihard aan. Dat soort zaken heeft zijn eigen dynamiek. Maar we zijn constant in gesprek met vastgoedeigenaren, de gemeente en met ondernemers.”

Die laatste groep speelt een belangrijke rol om het imago van Helmond verder te verbeteren. Het goede vestigingsklimaat mag nog wel wat meer naar voren komen. ,,Mijn klus is uiteindelijk geslaagd als we het bedrijfsleven breed kunnen betrekken bij de stad. Iedereen is trots en heeft een bepaalde binding met Helmond, maar er is wel een aanjager nodig. Ik hoop die te kunnen zijn.”