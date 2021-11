Wie deed er boodschappen bij De Gruyter in Helmond en wie stond er achter de kassa?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Op de foto uit de oude doos deze keer De Gruyter in Helmond. Deze maand is het 53 jaar geleden dat de kruidenier een grote zelfbediening supermarkt opende aan de Veestraat in Helmond.

Dat was bij de ingang van de Elzas Passage. Wie stond er in de rij op de openingsdag? Wie heeft er in de kruidenierswinkel gewerkt? Wie deed er boodschappen en waarvoor ging je speciaal naar De Gruyter? Deel uw herinneringen met ons.

In het karakteristieke pand van D-Reizen, wat verderop in de Veestraat, staat op de gevel ‘P. de Gruyter & Zn’. Daar zat de oude bedieningswinkel van De Gruyter.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Jan ‘De Spet’ Spetgens (rechts in deuropening) met supporters. © Jozef van den Broek

Wielerfan voor het leven door de prestaties van Jan Spetgens

Op de foto van vorige week Jan Spetgens, oftewel De Spet. Een succesvol amateurwielrenner uit Someren, die in 1971 Nederlands kampioen wordt.

Een kampioen moet natuurlijk in het zonnetje worden gezet. Dus daar staat Jan Spetgens dan in de deuropening... Een warme handdruk en felicitaties krijgt hij van clublokaalhouder Gerrit Wijnen. Een trotse moeder Anna Spetgens-Boerekamp staat links tegen de deurstijl.

Verder herkent Rien van Horik op de foto de voorzitter van de supportersclub Jan van Gennip (met pet), Leo Winkelmolen, Maria van der Zanden en uiterst rechts de trainingsmaat van De Spet, Leo van Schalen uit Lierop.

De Somerense wielerfanaat Van Horik is veertien jaar oud als dorpsgenoot Jan Spetgens wielerkampioen bij de amateurs wordt. Dat gebeurt op zaterdag 19 juni 1971 tijdens een zinderende wedstrijd op de Cauberg in Valkenburg.

,,Ik was veertien en een vurig supporter van De Spet.” Dorpsgenoten en andere fans uit Helmond en de Peel zijn massaal naar Zuid-Limburg gereisd om niets van het spektakel te missen. Ze zijn niet te missen tussen het publiek dankzij hun spandoek met de tekst ‘Al wint hij niet De Spet blijft onze favoriet’.

Helaas is Rien van Horik er niet bij op de Cauberg. ,,Dat zou te maken kunnen hebben met mijn proefwerkweek op het Carolus in Helmond. Door de prestaties van De Spet is de wielersport mijn favoriete sport geworden en gebleven.’’ Van zijn hand is ook het boek De Pedaalridders van de Peel.

Peter van Schalen uit Lierop herkent op de foto ook de toenmalige voorzitter van Wielerclub Buitenlust, Jan van Mierlo (tweede persoon rechts naast moeder). Kampioen Spetgens bezorgde de Helmondse vereniging een hoogtepunt in haar geschiedenis.

Zijn broer Leo van Schalen staat helemaal rechts, half op de foto. ,,Hij heeft veel met Jan Spetgens gefietst, maar was twee jaar eerder, in 1969, gestopt met wedstrijden fietsen.’’ Van Schalen was destijds een verdienstelijk amateurwielrenner. ,,Tegenwoordig fietst Leo nog bijna elke dag een grote ronde op zijn racefiets!’’