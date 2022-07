Wie ging er al naar kapsalon Prinssen toen die nog aan de Veestraat in Helmond zat?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Een feestje bij kapsalon Prinssen. In de Veestraat in Helmond wordt in september 1969 de nieuwe zaak geopend.

Dit jaar bestaat de kapperszaak alweer 95 jaar. Helaas is het een bitterzoet jubileumjaar. Jacques Prinssen, die veertig jaar het gezicht was van het familiebedrijf, is namelijk begin mei overleden.

Staat u op deze foto of herkent u iemand? Heeft u herinneringen aan de vroegere kapsalon in de Veestraat. Was u er bijvoorbeeld vaste klant of werkte u er? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over buizenfabriek Robur

Volledig scherm Jubilaris Robur N.V. Kanaaldijk. 6-8-71 © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Carel van Ettro werkte in de metaal en zong graag het Wolgalied

Carel van Ettro was voorman in de perserij van buizenfabriek Robur in Helmond. In augustus 1971 vierde hij zijn 25-jarig jubileum. Als cadeau kreeg hij een kameelzadel, een soort krukje of voetenbankje dat in die tijd in heel veel huiskamers te vinden was.

,,Da’s mijn ome Carel, samen met tante Annie en mijn nicht Rina en haar man Rienk”, reageert Pieter van Ettro op de foto die vorige week in deze rubriek stond. ,,Tante Annie was van Joegoslavische afkomst. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Wenen. Ome Carel was daar tewerkgesteld door de Duitsers.”

,,Ze woonden in de Tulpstraat. Ik was bevriend met hun dochters Rina en Jeanette”, meldt Wilma van Moorsel-Swinkels. Lieneke de Vries vertelt dat Carel van Ettro een broer was van haar tante. ,,Als ik me niet vergis hebben hun ouders vroeger aan de Bindersestraat gewoond. Ik herinner me dat hij goed kon zingen. Op verjaardagen zong hij vaak het Wolgalied.”

Veel werklozen

In Helmond waren ze maar wat blij toen het Nijmeegse metaalbedrijf Robur in 1937 een fabriek opende aan de Kanaaldijk. De werkloosheid in de stad was groot. Robur had op een gegeven moment een paar honderd man aan het werk in de Helmondse buizenfabriek.

In de jaren 50 ging het bedrijf ook roestvrijstalen aanrechtbladen maken. Daar was veel vraag naar toen na de oorlog de bouw weer op gang kwam. Na een fusie met Franke is de roestvrijstaal-afdeling ondergebracht in een nieuwe fabriek.

Metaalwarenfabriek alleen verder

Robur is samen gegaan met een Duitse firma. Aan de Kanaaldijk bleef een verouderde metaalfabriek achter. ,,In 1973 is men verder gegaan als Metaalwarenfabriek Helmond. Die heeft helaas maar een kort bestaan gehad. Na enkele jaren moesten ze de deuren sluiten”, weet Gerrit van den Heuvel.

De gebouwen zijn in 1979 gesloopt. Op het oude fabrieksterrein is in de jaren 80 Residentie Oranjerie gebouwd.