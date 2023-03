Wie heeft er herinneringen aan zuster Inviolata van de Nazareth Mulo?

Ze was de laatste moeder-overste van het Liefdesgesticht aan de Markt in Helmond. Zuster Inviolata staat hier op een foto uit 1971. Oud-leerlingen van de Nazareth Mulo zullen haar wellicht nog kennen. De zuster was verbonden aan deze school. Wie heeft er nog herinneringen aan Inviolata? Wat was haar rol op deze school? Wie was er leerling of medewerker en kan nog iets vertellen over die tijd? We zijn benieuwd naar uw verhalen.

Volledig scherm Uitslagenavond in Helmond bij de Tweede Kamerverkiezing van 1981. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Met een rolsteiger uitslagenbordjes ophangen

Nederland koos in 1981 een nieuwe Tweede Kamer en in Helmond werd een uitslagenavond gehouden. Daar konden bezoekers zien hoe er in de verschillende wijken van de stad was gestemd. Piet van Schijndel herkende zichzelf op één van de twee foto's die we daar de vorige keer van hebben gepubliceerd. Hij is de persoon rechts op de foto met bril en snor.

,,Ik was destijds de tweede man op voorlichting, achter Paul Jacobs. ,,We hadden die avond een enorme wand met expo-borden. Daarop hielden we de uitslagen bij, we spreken over het pre-digitale tijdperk. Met behulp van een rolsteiger konden we de bordjes ophangen. Ik reed deze naar de juiste plek. Op de steiger staat denk ik Frans Smits.”

Quote Wilma Spoorma­kers, die op de griffie werkte, bracht op rolschaat­sen de kaartjes met uitslagen Piet van Schijndel, Oud-voorlichter gemeente Helmond

De uitslagen kwamen elders in het gebouw binnen. ,,Wilma Spoormakers, die op de griffie werkte, bracht op rolschaatsen de kaartjes (zij staat op de andere foto). Wilma is later getrouwd met Kees Betlehem (wethouder in Helmond van 1998 tot 2010).”

Helmonds Dagblad

Deze avond werden bezocht door ‘iedereen die in Helmond iets met politiek te maken heeft’, weet Van Schijndel. ,,Ik herinner me ook nog een optreden van de brandweerkapel. Leo van Lieshout, destijds chef van de redactie van het Helmonds Dagblad, deed wat interviews. Naast hem stond dan een verslaggever van de krant met een notitieblokje.”

De stembureaus gingen toen nog om 19.00 uur dicht. Vervolgens begon het tellen. ,,Helmond was veel kleiner dan nu. De 60.000ste inwoner moest nog komen.”

CDA de grootste

Het CDA kreeg toen nog de meeste stemmen in Helmond: 35,8 procent van de kiesgerechtigde inwoners kleurde dat vakje rood. Met vlak daarna de PvdA, die op 34,8 procent uitkwam. VVD behaalde als nummer drie 11,3 procent van de stemmen. D66 was de nummer vier (10,5%), de CPN nummer vijf (2,5%).

,,In 1986 hebben we de uitslagenavond live op tv uitgezonden via de lokale omroep”, aldus Van Schijndel. ,,Dat was best wel bijzonder.”

Volledig scherm Wilma Spoormakers (later Betlehem) op rolschaatsen. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe