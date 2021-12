Wie kent drukkerij Rimatie in Mierlo? Wie heeft er gewerkt of was er klant?

Helmondse woningver­huur­ders investeren samen in stenen en mensen; gemeente geeft ruimte voor proeven die goed zijn voor de leefbaar­heid

HELMOND - De zes grote woningverhuurders in Helmond en de gemeente geven hun samenwerking een boost. Ze gaan fors investeren in stenen en in mensen, in bestaande en in nieuwe wijken.

