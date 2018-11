Wie tapt het beste biertje van Helmond?

Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden via de website www.tapwedstrijden.nl of in de zaal aan de Mierloseweg 301. Die gaat open om 13.00 uur, opgeven kan tot 13.30 uur. De wedstrijd begint om 14.00 uur. De jury bestaat uit oud-winnaars, ‘horecahelden’, biersommeliers en bierdeskundigen. Zij beoordelen de getapte pilsjes op onder meer schuimkraag, presentatie en nog eens 34 andere onderdelen. Zo kunnen tappers punten scoren of verliezen met (het ontbreken van) bellen en bolling in de schuimkraag, afschuimen, glaszuiverheid, serveren en snelheid. Publiek is ook welkom.