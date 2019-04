Wie wil in Helmond zijn wapen inleveren? ‘Een crimineel levert zijn spullen niet in’

Video Helmonds echtpaar eert hulp met ‘zorgpin’

19 april Wat normaal een kwartiertje wassen en bijkletsen is, was vrijdag even anders. Er staan bloemen, tompouces en chocolade op de eettafel van Paul Boden (94) en zijn vrouw Marlies Boden (82). En dat allemaal om de 43-jarige Heidi Jansen in het zonnetje te zetten. Zij is namelijk zorgverlener bij het stel uit Helmond dat haar erg dankbaar is. Het echtpaar had nog een verrassing: de zorgpin als blijk van waardering.