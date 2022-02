Wie zat er bij het Rode Kruis in Helmond en heeft in 1969 een uitstapje gemaakt?

Een groep (jeugd)leden van het Rode Kruis keert na een trip terug in Helmond. Iemand heeft bloemen gekregen of gekocht. Aan de koffers te zien zijn ze langere tijd weg geweest.

Deze foto is op 28 juli 1969 gemaakt op het station - toen Helmond er nog maar één had - en heeft in het Helmond Dagblad gestaan. Wie herkent zichzelf of iemand anders op de foto? Waar is het gezelschap naartoe geweest? Wat deed het Helmondse Rode Kruis in die jaren? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum.

Meneer Kronenburg was chef van de afdeling herenmode bij V&D Helmond

De vrolijke foto van vorige week leverde op de valreep één reactie op. Dhr. Kronenburg viert daarop zijn veertigjarig jubileum bij Vroom & Dreesmann. Dat was op 28 april 1971 in de Helmondse vestiging van het warenhuis.

Jan Jansen herkent de hoofdpersoon. ,,Het is Ben Kronenburg, hij was chef van de afdeling herenmode. De mevrouw helemaal rechts, gekleed in het wit, is juffrouw Koopmans. Een collega van hem.”

Quote Jaarlijks kroop hij in de huid van Sinter­klaas voor de kinderen van het personeel Jan Jansen, Werkte zelf 28 jaar bij V&D in Helmond

Jansen kan het weten: ,,Ik werkte zelf 28 jaar bij V&D in Helmond.” Hij meldt verder nog dat Kronenburg meer deed dan alleen herenmode verkopen: ,,Jaarlijks kroop hij in de huid van Sinterklaas voor de kinderen van het personeel.”

Sluiting

V&D vestigde zich in 1952 in Helmond. Het gouden jubileum werd nog gevierd in 2002. Een jaar later kwam de onheilstijding: Het ging slecht met de keten en sluiting dreigde voor de winkel in de Veestraat. Het was voor veel mensen in de stad niet voor te stellen. Een dagje winkelen betekende automatisch een bezoek aan het warenhuis.

Burgemeester Fons Jacobs en de wethouder Trix Houthooft en Ruud van Heugten togen zelfs naar Amsterdam. Om de directie van V&D duidelijk te maken dat het dichtgooien van de winkel in Helmond een slechte zaak was. Dat haalde echter niets uit.

Muzikale aapjes

De herinneringen blijven: aan de singletje van het eigen Discofoon-merk, aan de supermarkt die er in vroege jaren nog in zat, de roltrappen, de aparte route via de passage, de schoolcampus, de kast met de aapjes die bij inworp van een muntje gingen bewegen en muziek maken.

Op 31 juli 2004 ging de deur definitief op slot. Een verlies voor Helmond, een drama voor personeelsleden die al vaak tientallen jaren daar werkten.

‘We voelen ons afgedankt en uitgekleed’

In ons afscheidsverhaal van destijds in een al grotendeels leeg pand, komen ze aan het woord. Zoals Coby met 36 dienstjaren: ,,Zit ik achter die kassa en kijk ik zo een steeds leger wordend gat in.” Fred, 38 jaar in dienst: ,, We voelen ons zoals het pand er uit is gaan zien. Kaal, afgedankt en uitgekleed. Verkoopster Dinny, 37 dienstjaren: ,,Het is nu dus echt.”

Het was echt. Pogingen daarna om V&D terug naar Helmond te krijgen, hadden het zelfde resultaat als de poging eerder van de gemeentebestuurders.