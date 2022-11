Wielervierdaagse levert 5100 euro op voor Stiphout Vooruit

Mogelijke locaties voor tweede coffeeshop in Helmond in 2023, maar realisatie kan veel langer duren

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma gaat begin 2023 plekken in Helmond aanwijzen waar eventueel een tweede coffeeshop zou kunnen komen. Maar daarmee is niet gezegd dat er ook snel een nieuwe wietwinkel komt in de stad.

19 november