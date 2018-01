Wietkwekerij in Helmonds kantoor: eerst 4 maanden wachten, dan 6 maanden dicht

HELMOND - Een wietkwekerij in een kantoorvilla: het overkwam verhuurder Wim van der Linden in Helmond. Hij vindt zes maanden sluiting onterecht, want hij kent vergelijkbare gevallen waarbij de eigenaar wél vrijuit ging.

Als Wim van der Linden op 23 juni een kijkje neemt in zijn pand aan de Kerkstraat Zuid 17 in Helmond doet hij een vreemde ontdekking. In de vooroorlogse kantoorvilla die hij verhuurt, treft hij op de bovenverdieping materialen aan die hij niet kan thuisbrengen. Van de huurders is geen spoor te bekennen.

De huisbaas belt de politie en twee agenten komen ter plaatse. „Zij vertelden mij: oh ja, hier hebben we anderhalve week geleden een inval gedaan na een anonieme melding over een wietkwekerij.”

Correspondentie

Van der Linden neemt contact op met de gemeente, omdat hij wil weten waarom hij als huiseigenaar niet is ingelicht over de inval op 12 juni. Een duidelijk antwoord krijgt hij niet. Wat volgt, zijn maanden van correspondentie met juridisch ambtenaren en slepende bezwaarprocedures.

Eind van het liedje: burgemeester Elly Blanksma sluit het pand op 12 oktober - vier maanden na de inval. De sluiting geldt voor zes maanden. Dat schrijft de Damocleswet voor bij de vondst van een wietkwekerij in een bedrijfsgebouw.

Dit betekent voor Van der Linden dat hij half april de kantoorvilla in het centrum weer kan verhuren. Misgelopen inkomsten: 1800 euro per maand. Het is zijn enige huurpand. In het dagelijks leven is hij eigenaar van softwarebedrijf Desk Content Marketing. Ook is hij bekend als de man die het Drakenbootfestvial naar Helmond haalde.

Slachtoffer

De Helmonder voelt zich het slachtoffer van een te strenge wet. „Ik heb alles gedaan om dit te voorkomen. Dat verhuurde ik vanaf februari. Sindsdien zijn wij minimaal een keer per maand gaan kijken. In juni stond het bezoek gepland op vrijdag de 23e, na de inval dus.”

Van der Linden laat snel het pand schoonmaken, vervangt de sloten en dwingt gerechtelijke ontbinding van het huurcontract af. „Wat kun je nog meer doen? Nog meer controleren, zegt de gemeente.”

Maar goed, verzucht Van der Linden: als zijn pand dicht moet, waarom niet sneller? „Ik ken gevallen in Helmond waarbij binnen drie weken na een inval het besluit is genomen. Bij mij duurde dat vier maanden. Dat zouden ze eigenlijk als voorarrest moeten afhalen van de uiteindelijke sluitingstermijn.”

Vertraging

De vertraging heeft volgens Van der Linden mogelijk te maken met de vakantieperiode. „De inval was op 12 juni, maar op 27 juli is pas de brief verstuurd met de mededeling dat ik bezwaar kon maken.”

Dat doet Van der Linden ook, bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die komt pas op 10 oktober bijeen. Intussen stapt Van der Linden vergeefs naar de rechter om te vragen om uitstel van het besluit totdat de commissie zich nog eens over de zaak had gebogen. Die oordeelt uiteindelijk: sluiting is terecht. Twee dagen later gaat het pand alsnog op slot.

„De burgemeester heeft mij gezegd: ik maak geen uitzonderingen.” Dat steekt Van der Linden, omdat hij het verhaal kent van Pieter Vervoort. Dit CDA-gemeenteraadslid kreeg in juni 2015 wél coulance van de burgemeester. Zijn pand aan de Buitendijk hoefde na de vondst van een wietknipperij niet op slot, omdat Vervoort als eigenaar niets te verwijten viel in de ogen van de burgemeester. Van der Linden: „Ik bestrijd niet dat mijn pand dicht moest, maar tussen geen sluiting en tien maanden zit een onrechtvaardigheid.”

Klacht

Van der Linden heeft vlak voor kerstmis een klacht ingediend tegen burgemeester Blanksma. Daarnaast bereidt zijn advocate Irene van Geel een schadeclaim voor.

Burgemeester Blanksma laat in een schriftelijke reactie weten dat bij de sluiting van het pand aan de Kerkstraat Zuid 17 'de procedure is gevolgd die bij elke constatering van een hennepkwekerij in een bedrijfspand gevolgd wordt. Er was geen sprake van bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.'