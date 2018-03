Wij vertrekken: horeca-stel uit Helmond en Deurne emigreert naar Nieuw-Zeeland

HELMOND - ,,Wat ik het meest ga missen? Een biertje bij De Kei." Maick Coolen had altijd al het gevoel niet in Nederland te willen blijven. Maar om dan helemaal naar de andere kant van de wereld te emigreren... Toch is dat wat de 30-jarige Helmonder doet. Hij vertrekt donderdag 15 maart met zijn Deurnese vriendin Iris Kemps (27) naar Nieuw-Zeeland.

De twee gaan daar samen een bestaan opbouwen. Maick heeft in de hoofdstad Wellington een baan, Iris gaat op zoek. Ze zijn echte horecamensen. ,,Ik werkte bij restaurant De Warande, Raymaert, West-Ende en stond bij De Kei achter de bar. Afgelopen twee jaar was ik bedrijfsleider bij De Rozario", somt Maick op. Zijn vriendin begon vijf jaar geleden als medewerker in de bediening bij hotel West-Ende en klom op tot assistent-bedrijfsleider. ,,Ik heb met veel plezier daar gewerkt. Maar mijn liefde voor hem gaat verder dan mijn liefde voor die baan."

Want het is Iris die Maick volgt. Hij schiep daarover direct duidelijkheid voor ze 'verkering kregen', nu anderhalf jaar geleden. ,,Het zit er dik in dat ik er een keer tussenuit nèèij, zei ik. Het was mijn droom. Het is nu onze droom geworden."

Frank Berkers

De Helmonder ging al een keer de wereld rond, voor een periode van vier jaar. ,,Het plan was toen om een half jaar in Canada te gaan werken. Bij Frank Berkers (oud-Helmonder), die een bakkerij/bed & breakfast heeft. Daar werd ik verliefd op een Australische. En ik ben naar Australië gegaan. Die relatie liep stuk." De volgende 'stop' werd Nieuw-Zeeland. ,,Ik was toch daar in de buurt." En weer was daar de liefde. Dit keer viel Maick op een meisje uit Italië. Dat land werd zijn volgende bestemming. ,,Eigenlijk ben jíj de volger", reageert Iris gevat.

Werk vinden was nooit een probleem. ,,Als horecaman kun je overal aan de slag." Zijn toenmalige baas in Nieuw-Zeeland wil hem graag terug. Drie jaar geleden wilde Maick zich daar al definitief gaan vestigen. ,,De procedure om een visum te krijgen is echter heel zwaar. Je moet zoveel documenten overhandigen." Dat lukte toen niet. ,,Het was nu de ultieme poging. Mijn baas moest bewijzen dat hij in Nieuw-Zeeland niemand kan krijgen."

Hieruit zou je kunnen afleiden dat de kiwi's een gesloten volk zijn. ,,Zeker niet. Je bent daar heel welkom. Ze staan open voor iedereen. Ik werd tijdens mijn eerste bezoek gewoon uitgenodigd bij de tent om kreeft mee te eten. Dat mijn oude baas zoveel moeite doet, zegt ook heel veel."

Quote Het was mijn droom. Het is nu onze droom geworden. Maick Coolen

Dat het drie jaar geleden niet lukte, heeft Maickel wel iets opgeleverd: daardoor leerde hij Iris kennen. Zij moet straks nog op zoek naar een baan. Dat komt wel goed. Maick: ,,Je kunt je niet voorstellen hoeveel horecazaken er in Wellington zijn." Hij wordt zelf bedrijfsleider in een Aziatisch restaurant met cocktailbar. Vieren ze daar ook carnaval? ,,Nog niet", antwoordt de zoon van Lex 'Keiebijters' Coolen.

Wat gaat Ilse het meest missen? ,,Het feit dat je hier alles voor elkaar hebt. En natuurlijk familie en vrienden. Maar mijn ouders hebben het ticket voor de kerstvakantie al gekocht."

Ook Maick heeft iets gekocht: een drone. Voor zijn andere grote liefde: ,,Ik ga snel nog wat foto's maken in Helmond. Onder andere van het kasteel."