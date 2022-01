Wijkbewoners delen zorgen over veiligheid bij noodopvang vluchtelingen in Helmond en bieden zich aan als vrijwilliger

HELMOND - Wat voor jongeren komen er in de vluchtelingenopvang? Blijft het echt bij een half jaar? Mogen die tieners zonder begeleiding naar buiten? De vragen en zorgen van buurtbewoners over de noodopvang van het COA in Helmond gaan vooral over veiligheid.