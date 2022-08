Wijkfeest en vrijmarkt bij de Fonkel in de binnenstad van Helmond

Interview Berry van Aerle, de doodgewoon­ste man die ooit de ‘quadruple’ won: ‘Eerste jaar PSV betaalde ik gewoon contribu­tie’

Het is inmiddels dik een kwarteeuw sinds zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, maar Berry van Aerle (59) is nog altijd een van de populairste PSV’ers aller tijden. Waar zit ’m dat in? ,,Ik een held? Schei uit. Brandweermensen, dat zijn helden.’’

8 augustus