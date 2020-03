Wijkhuis De Fonkel in Helmond blijft dicht tot en met 31 maart

Stadskun­ste­naars Helmond brengen serie over beelden die je de rest van je leven bijblijven

12 maart HELMOND - De eerste maanlanding of het ineenzijgen van Ajacied Abdelhak Nouri, wat is het belangrijkste nieuwsfeit van de eeuw? Het is maar wie je ‘t vraagt, zo is te zien in de Helmondse Elzas Passage.