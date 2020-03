Wijkhuis De Fonkel in Helmondse binnenstad tot 22 maart dicht

Helmondse militair aangehou­den op verdenking van de handel in harddrugs

13:17 BREDA/HELMOND- Twee militairen zijn dinsdagochtend aangehouden op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda op verdenking van de handel in harddrugs. De Koninklijke Marechaussee kwam het duo op het spoor vanwege incident met vals geld in een horecazaak in Breda. Een van de aangehouden militairen is een 21-jarige uit Helmond.