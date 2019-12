Wilde schietpartij met onschuldige slachtoffers in Helmond blijft verbazen

Ondertussen probeert Timmermans ook contact te krijgen met de onschuldige slachtoffers of hun familie. “Natuurlijk wilden we ook hun kant van het verhaal vertellen”, vertelt hij. “Maar ze zijn nog minderjarig. Daar moet je voorzichtig mee omgaan.” Uiteindelijk blijkt het ook praktisch lastig om met ze in contact te komen, simpelweg omdat adresgegevens niet zomaar voorhanden zijn. Timmermans: “Ik had misschien bij het ziekenhuis kunnen gaan posten om te kijken of er een meisje met een schotwond naar buiten zou komen. Maar dat wilde ik niet, dat idee voelde heel ongemakkelijk.”



Ook de politie doet in de tussentijd haar werk. Al snel worden meerdere mensen opgepakt, waaronder de vermoedelijke schutter. Een ruzie in het drugscircuit lijkt de waarschijnlijke aanleiding voor de wilde schietpartij, maar helemaal zeker is dat niet. De informatie die de politie naar buiten brengt blijft summier.



Timmermans hoopt dat laatste stukje van de puzzel binnen afzienbare tijd te kunnen leggen. Half januari wordt de vermeende schutter voorgeleid aan de rechter. “Hopelijk vertelt hij dan waarom hij precies geschoten heeft”, besluit Chiel Timmermans. “Want dat is nog steeds niet duidelijk. Ik sluit niet uit dat het om iets onbenulligs gaat. Via geruchten heb ik zoiets ook gehoord. Dat is toch krankzinnig? Dat je vanwege iets betrekkelijk kleins al bereid bent om op elkaar te gaan schieten? Het maakt het verhaal extra bizar.”