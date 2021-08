Willem (43): ‘Door die hersenbloeding heb ik een verbeterde versie van mezelf neer kunnen zetten’

Vrienden zetten speciaal festival op voor bekende Helmondse muzikant Geert Leenders die leeft in blessure­tijd

14 augustus HELMOND - De bekende Helmondse muzikant en dj Geert Leenders (53) is zeer ernstig ziek. Nu hij in de ‘blessuretijd’ van zijn leven is aanbeland, hebben vrienden en bekenden voor hem een Geert XXL Festival op touw gezet bij Nirwana in Lierop. ,,Nog één keer flink knallen.”