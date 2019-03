Willy en René on tour met De Durbloazers: 'Even spelen... en dóór!’

De cdsingle ‘Ik ben Willy en gij René’ vindt deze carnaval gretig aftrek en dat stemt de broers Van de Kerkhof gelukkig. ,,Dat is waar we het voor doen hè!”

Samen met de 24 muzikanten van De Durbloazers -en de andere Helmondse tweeling Irma en Erica Martens- werken ze deze dagen een tourschema af waar een normaal mens een jaar van bij zou moeten komen. De laatste noot is net gespeeld of de hele bups moet zichzelf weer in de bus wringen op weg naar het volgende optreden.

Niet alleen het tourschema vertoont gelijkenissen met dat van wereldsterren. Overal waar ze binnenwandelen moeten de voetbalbroers doorlopend op de foto met fans.

,,Ach, dat hoort er bij”, vind Willy. Last van gezonde wedstrijdspanning voor de optredens hebben de broers evenmin. ,,We hebben voor duizenden mensen gespeeld, dit kunnen we wel aan”, zegt René. ,,Dit is wel wat anders dan voetballen trouwens. Dit is meer een hobby.” Willy: ,,We zingen ook niet echt. We rappen.” René: ,,Niet zo goed als Ali B. hè, hahaha.”