Willy's camperbedrijf leek dupe te worden van strijd tegen drugs maar is nu onder de pannen: ‘Gelukkig, ik kan door’

met video Jeroen Dijssel­bloem heeft zijn droombaan als burgemees­ter van Eindhoven: ‘Straks heerlijk op het fietsje door de stad’

EINDHOVEN - Zes jaar geleden had hij al interesse, maar toen was hij nog minister van Financiën. Dinsdag kreeg Jeroen Dijsselbloem (56) alsnog zijn droombaan. Burgemeester van Eindhoven, per 13 september. ‘Als de raad het ook ziet zitten, ben ik hier niet over zes jaar al klaar.’

19 juli