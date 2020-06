Wim Brouns aan het roer bij Super Sociaal: ‘Mensen helpen staat hier voorop’

Het is iets anders, maar toch eigenlijk ook hetzelfde vindt Brouns. ,,Een supermarkt heeft een sociale functie. Speelt een belangrijke rol bij sociale contacten. Zeker een buurtsuper zoals wij die hadden in Mierlo-Hout. Je kent elkaar. En als mensen het lastig hadden, probeerde je te helpen.”



In de Super Sociaal aan de Engelseweg, waar Brouns (60) sinds april bedrijfsleider is, is dat niet heel anders. En er worden ook gewoon frisdrank, groenten, vers brood, kattenvoer en shampoo verkocht. ,,De doelgroep is anders. En het gaat hier natuurlijk niet om geld verdienen, maar om mensen helpen. Mensen die het nodig hebben moeten een fatsoenlijk ontbijt, lunch en avondmaaltijd kunnen kopen.”