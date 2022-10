Wim Klerkx (1935-2022) zette de harmonie van Brouwhuis in heel Helmond op de kaart

KORT NIEUWS Helmonders met een mening over de begroting van de gemeente, kom maar op

HELMOND - Inwoners, verenigingen en organisaties die iets willen zeggen over de plannen in de begroting van de gemeente Helmond kunnen dinsdag 1 november van zich laten horen. Dan houdt de gemeenteraad een hooravond, vanaf 18.30 uur in de raadzaal in Boscotondo.

7 oktober