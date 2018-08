Winkeleigenaar achtervolgt fietsendief in Helmond en grist fiets terug

Hel­mond-Oost ongerust over 'clustering' hulpbehoe­ven­den

18:04 HELMOND - Kun je hulpbehoevende (jong)volwassenen met goed fatsoen dicht bij verslaafde dak- en thuislozen huisvesten? Die vraag is pregnant in de bloemenbuurt in Helmond-Oost. De gemeente gaat op zoek naar antwoorden, maar wel stadsbreed, aldus een woordvoerster.