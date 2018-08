Winkeleigenaar achtervolgt fietsendief in Helmond en grist fiets terug

De man probeerde rond 17.00 uur de fiets mee te nemen toen de eigenaar hem betrapte. Deze sprak hem aan waarop de dader er lopend met de fiets aan de hand vandoor ging. De winkeleigenaar zette de achtervolging in en kon de man in de kraag grijpen. In het tumult wat daarbij ontstond ging de dief er zonder fiets vandoor en raakte het slachtoffer lichtgewond.