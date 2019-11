Winkelen in het weekend in Helmond: Een binnenloper is een koper

Deze zondagmiddag loopt er redelijk wat volk in het centrum van Helmond. De schoentjes moeten gevuld worden en Kerstmis nadert. Het is droog en het zonnetje schijnt voorzichtig. Toch is het binnen in de meeste winkels niet heel druk. Maar van de mensen die ergens naar binnen stappen gaat het gros wel met iets naar buiten, is te beluisteren bij flink wat ondernemers.



Het beeld past in het plaatje dat centrummanager Linda Haverkamp schetst. ,,Het publiek komt steeds gerichter naar het centrum. Mensen oriënteren zich op internet en komen naar de winkel als ze weten wat ze willen hebben.”



Sinds een half jaartje is 62 procent van de winkels in het Helmondse centrum elke zondag open. Afgesproken is het een jaar de kans te geven en dan te kijken hoe het verder gaat. Een aantal winkels overweegt binnenkort alsnog aan te haken bij het initiatief, zo vertellen medewerkers. Voor 'officiële' vragen over waarom ze wel of niet open zijn op zondag, hoe druk het is en andere aangelegenheden verwijzen de zaken die bij een keten horen - en dat zijn er veel - al snel door naar het hoofdkantoor.