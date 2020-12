Winkeliers in De Peel weten ondanks coronajaar de rug recht te houden: leegstand sinds 2018 zelfs tien procent lager

Wie liep er mee in het Eindhoven­se defilé voor de koningin in 1963?

19 december EINDHOVEN - Duizenden kinderen liepen in Eindhoven mee tijdens het jeugddefilé op Koninginnedag in 1963. We komen graag in contact met lezers die nog herinneringen hebben aan deze dag.