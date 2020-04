Winkeliers in Helmondse wijken: ‘We zijn er ook nog’

HELMOND - Alle ondernemers hebben het zwaar. Wijkmanagement Helmond wil in het bijzonder een lans breken voor de lokale winkeliers in de wijkwinkelcentra. ,,Het is echt niet zo dat alles wat van ver komt lekkerder is.”

Het is geen klaagzang benadrukken Jet Uijen, wijkmanager Hennie de Gooijer en Cor van Rijsingen. Ze zien het als een oproep aan wijkbewoners om juist in deze tijd ook aan de winkeliers in de buurt te denken. ,,Je wil toch geen leeg winkelcentrum na corona”, zegt Uijen.

,,Het is van levensbelang dat de wijkondernemers blijven bestaan”, aldus Van Rijsingen. Hij vertegenwoordigt in het Wijkmanagement de detailhandel en is voorzitter van de Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout. ,,De lokale ondernemers staan midden in de gemeenschap, weten wat er speelt in de wijk, hebben oog voor hun klanten, bieden vaak iets anders dan de grote zaken en zijn bereid iets extra’s te doen.” De Gooijer: ,,Juist nu is het er prettig winkelen. Ze hebben hun deurbeleid heel goed op orde, mensen kennen elkaar, letten op elkaar en ze bedenken allerlei creatieve oplossingen om klanten te helpen.”

Hard te halen

Half maart werd meteen een Covid-werkgroep in het leven geroepen me daarin alle Helmondse wijkwinkelcentra. Via een app houden de ondernemers contact met elkaar en worden tips, ervaringen en vragen gedeeld. Allerlei steunmaatregelen en even geen belasting of huur hoeven betalen geeft zeker wat lucht. Over faillissementen heeft De Gooijer nog niets gehoord, maar ze weet wel dat de kleine zelfstandigen het hard te halen hebben. Als wijkmanager heeft ze dagelijks contact met veel wijkondernemers. ,,Voor de ondernemers die dicht moeten, is het een ramp. De winkels die open zijn, hebben nog omzet. Maar het is veel minder dan anders. ”

Jet Uijen vertelt harder dan ooit te werken om haar kledingboetiek in Brandevoort draaiend te houden. Door activiteiten op social media, privé-winkelsessies en andere services te bieden hoopt ze de kooplust van vrouwen aan te wakkeren. ,,Of het genoeg oplevert? Ik denk aan de lange termijn. Ik hoop dat mijn winkel dan nog bestaat.” De eigenares van Boutique 4More begrijpt dat er mensen zijn die angst hebben om naar een winkel te gaan. ,,Maar je merkt ook dat mensen behoefte hebben aan contact en een luisterend oor. De wijkwinkel heeft een sociale functie, mensen kunnen hier hun verhaal kwijt.”

Doen dan ook iets