Winkels open, bieb nog niet: ‘Onbegrip bij bezoekers die voor gesloten deur staan’

Corona: aantal nieuwe besmettin­gen in Zuid­oost-Bra­bant wil maar niet dalen

4 mei EINDHOVEN - Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant blijft hoog. Sinds begin april zit het ruim boven de 5.000 per twee weken. Waar het in de ene gemeente wat beter gaat, gaat het even verderop juist slechter.