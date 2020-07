Winny Hoffmann maakt Boscotondo BusinessLab in het centrum van Helmond: Een thuis voor ondernemers

,,Waarom kunnen Helmond en Eindhoven niet verder naar elkaar toe groeien”, vraagt Hoffmann zich af. Er gebeurt volgens haar echt iets goeds in Helmond. Wellicht dat het BusinessLab dat ze in het onlangs verworven Boscotondo-gebouw gaat maken, kan helpen de kloof tussen de Peel en Brainport te dichten. Het videolab op Strijp S in Eindhoven is een belangrijke inspiratiebron.



Via de Eindhovense vastgoedmagnaat Toon de Koning hoorde ze dat het gemeentelijk deel van Boscotondo in de verkoop ging. ,,Wij doen veel vastgoedprojecten samen, maar altijd in Eindhoven en de Kempen. Toon vond Boscotondo wel iets voor mij. Het kan echt iets heel leuks worden”, zegt de geboren Beek en Donkse en al twintig jaar in Helmond woonachtige oprichtster van de Hoffmann Groep.