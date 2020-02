Winterpaddenstoel rode kelkzwam duikt op in Helmond

Kuypers nam foto’s en zocht thuis op om welke paddenstoel het gaat. Dat blijkt de rode kelkzwam te zijn. Deze zwam, ook wel bekend als rode bekerzwam of vermiljoenbekerzwam, is bijzonder omdat hij niet in de herfst maar pas in de winter verschijnt. De rode kelkzwam is vrij klein, drie tot zes centimeter, en komt voor in voedselrijke, vochtige grond van loofbossen.

Volgens paddenstoeldeskundige Henk Lammers komen in Nederland twee soorten rode kelkzwammen voor. „Die zijn alleen onder een microscoop van elkaar te onderscheiden”, zegt hij. Welke soort in De Groene Punt is aangetroffen, is daarom vooralsnog onbekend. Volgens Lammers worden rode kelkzwammen in deze contreien geregeld waargenomen, onder meer in het Coovels Bos en het gebied Groot-Goor in Helmond en in de omgeving van Kasteel Geldrop.