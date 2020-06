Woede over geschuif met marktkramen in Helmond: van toplocatie naar niemandsland

Al 25 jaar stond de kraam van Beppie en Hein Jacobs op dezelfde plek: op de Markt, bij H&M. De afgelopen vier weken moesten ze hun lederwaren aan de man brengen in de buurt van de bieb, tussen de viskramen. ,,Een groot fiasco. We hebben bijna niks verkocht”, zegt Hein Jacobs boos. Zaterdag staan ze op het Ameideplein, voor BCC. ,,Tussen de bloemkolen. Daar horen we ook niet thuis. We zijn de enige non-foodkraam daar”, aldus de eigenaar van Beltex. ,,Maar we gaan het proberen. We begrijpen dat de horeca veel aandacht krijgt, maar wij moeten ook ons brood verdienen”, vult zijn vrouw aan.



Het echtpaar ziet in meer gemeenten dat marktkramen moeten wijken voor terrassen. Maar in Helmond maken ze het wel erg bont, vindt het stel. ,,Ons wordt niets gevraagd, niemand denkt mee en we kunnen er niks tegen doen”, zegt Beppie Jacobs. Ze voelen zich letterlijk aan de kant gezet. ,,We stonden 25 jaar op een A-locatie en nu in de middle of nowhere. Klanten kunnen ons niet meer vinden. Onze handel bloedt dood. En de sfeer wordt er ook niet beter op.”