Woedende wethouder: ‘Vier messen in mijn rug van ex-collega's’

Vergapen aan een vliegende auto: Over een jaar of tien wil Jayden uit Helmond ook werken bij Van Hoof in Asten

ASTEN - Het is een familiebedrijf dat onderdelen produceert voor bijzondere creaties zoals vliegende auto’s, stoomovens, windmolens en defensievoertuigen. In tegenstelling tot andere bedrijven haalt de Van Hoof Groep in Asten echter zelden het nieuws. ,,We treden niet makkelijk op de voorgrond.”

10 april